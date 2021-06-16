Путин о санкциях: в США есть противники развития отношений с Россией, есть сторонники

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, начавшийся после его встречи с американским лидером Джо Байденом, прокомментировал санкции Вашингтона, отметив, что в США есть как противники, так и сторонники развития отношений с Москвой.

«Что касается санкций и ограничений - я сказал, что мы не знаем какие настроения внутриполитические там. Есть противники развития отношений с РФ, есть сторонники. Если после нашей встречи начнутся шаги, о которых сказали в 2016 году - это будет упущенная возможность», - заявил российский лидер.

По его словам, с введением ограничений Вашингтон потерял не меньше, чем Москва. «Отчасти в этом смысле США выполнили свою задачу сдерживания», - отметил глава государства.

Напомним, в апреле Вашингтон ввел новые санкции в отношении Москвы. В документе говорится о том, что США в праве вводить ограничения к России за вмешательство в выборы и кибератаки, также предусматриваются визовые ограничения и блокировка собственности некоторых граждан. Американским компаниям запретили напрямую приобретать госдолг, выпущенный Центробанком, ФНБ или Минфином РФ.