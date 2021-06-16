В ЦБ допустили снижение объемов выдачи льготой ипотеки после 1 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Центробанке предполагают, что объемы выдачи льготных ипотечных кредитов сократятся после ужесточения условий программы. Вместе с тем по итогам 2021 года рост ипотечного кредитования в России может составить порядка 20%. Такие цифры озвучил во время брифинга глава Департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

Глава подразделения отметил, что причиной для снижения объемов станет изменение условий кредитования. Многие крупные города не смогут принимать участие в программе, так как жилье в них стоит заведомо дороже.

- Это будет существенным ограничивающим фактором. Дополнительно предполагается, что ставка будет увеличена, а это тоже может влиять на спрос, - отметил Данилов.

Тем не менее, в ведомстве полагают, что за счет регионов, где программа останется действовать, спрос на льготное ипотечное кредитование будет сохранен. Это позволит рынку ипотечного кредитования в стране динамично развиваться.

В ЦБ прогнозируют, что второй квартал 2021 года покажет результаты лучше, чем первый.

- А дальше будет зависеть от того, насколько будет модифицирована программа, - отметил представитель ЦБ.

Льготную ипотеку запустили в 2020 году. Жилищный кредит можно было взять под 6,5% годовых. Предполагается, что с 1 июля условия программы изменятся, вырастет процентная ставка, а сумма кредита снизится.

11 июня ЦБ повысил ключевую ставку до 5,5%. Это произошло в третий раз за последние несколько месяцев. Специалист по производным финансовым инструментам и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко отметил, что рост ключевого показателя является следствием укрепления рубля и действия регулятора оптимальны при сегодняшних условиях рынка, сообщает Пятый канал.