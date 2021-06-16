Байден чуть не назвал Путина Трампом

Президент Байден оговорился на пресс-конференции после саммита в Женеве

Президент США Джо Байден, оговорившись, чуть не назвал президента России Владимира Путина "Трампом" во время своего выступления после саммита в Женеве.

Напомним, сегодня, 16 июня 2021 года в Женеве прошла встреча Путина и Байдена. Сайт KP.ru публикует полный текст выступления Путина на пресс-конференции по итогам саммита. Обозреватель KP.ru Александр Гамов спросил главу государства, не было ли на него давления во время переговоров, и с каким "счётом" закончилась встреча глав государств.

- Никакого давления мы не испытывали – хотя разговор был прямой и открытый, без дипломатических отклонений от заданных тем. Я повторяю: ни с нашей стороны, ни с их стороны давления не было. Мы же не для этого встречаемся. До нашей встречи Байден сказал – это же не спортивное соревнование. Я согласен – что мы будет счета выставлять? Встреча была результативная, предметная, конкретная. Проходила в атмосфере достижения результата. Главное из них – зерна доверия, - ответил журналисту "Комсомольской правды" Владимир Путин.

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