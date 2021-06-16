Байден: Думаю, Путин меньше всего хочет холодной войны Фото: REUTERS

Холодная война не в интересах ни России, ни Соединенных Штатов, и главы государств это прекрасно понимают. Об этом в среду, 16 июня, заявил американский президент Джозеф Байден на пресс-конференции по итогам саммита с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве.

- Я сказал президенту Путину, наши поколения имеют разницу в десять лет. Холодная война не в интересах ни России, ни США, Путин это понимает. В интересы ни вашей, ни нашей страны не входит оказаться в такой ситуации. Думаю, Путин меньше всего хочет холодной войны, - отметил президент США.

Саммит президентов США и России прошел в среду в Женеве. По итогам встречи президенты двух государств приняли совместное заявление о стратегической стабильности, которое опубликовал Кремль. В документе говорится, что в ядерной войне не может быть победителей.

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