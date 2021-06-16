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Политика16 июня 2021 20:50

Байден ответил, почему рассказывал Путину про маму

Президент США объяснил, что пытается опираться на личный опыт
Ксения АНУФРИЕВА
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Байден ответил, почему рассказывал Путину про маму

Байден ответил, почему рассказывал Путину про маму

Фото: REUTERS

Американский президент Джозеф Байден начал рассказывать российскому лидеру Владимиру Путину про свою маму, поскольку в ходе переговоров старается опираться на личный опыт. Об этом президент США сообщил в среду, 16 июня, во время пресс-конференции по итогам саммита с российским коллегой в Женеве.

- Мы говорили на общечеловеческом уровне. И я всегда пытаюсь объяснить вещи, опираясь на личный опыт, - объяснил Джозеф Байден.

Напомним, во время пресс-конференции российского президента Владимира Путина по итогам встречи в Женеве 16 июня журналист поинтересовался у главы государства о душевных качествах Байдена. Президент РФ ответил, что глава Белого дома является конструктивным собеседником, а также сказал, что он «немного вспоминал о своей семье и то, о чем говорила с ним мама».

Как писал сайт kp.ru, Байден также объяснил, почему его сегодняшняя встреча с российским коллегой Владимиром Путины в Женеве длилась всего два часа.

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