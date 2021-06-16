Байден отказался отвечать на вопрос про "убийцу"
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Президент США Джозеф Байден не стал отвечать на вопрос о том, считает ли он убийцей Владимира Путина.
Напомним, в марте 2021 года Байден назвал президента России убийцей в интервью телеканалу ABC.
- Президент Путин сказал, что он удовлетворен ваши объяснениями по поводу слов об "убийце". Он удовлетворен, что вы можете сказать?
- Так зачем поднимается этот вопрос еще раз? - ответил президент США.
- Но вы с ним говорили, можете ли вы ему доверять?
- Дело не в доверии, а в собственных интересах и верификации.
Напомним, как сообщал сайт KP.ru, на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве Путин рассказал, что после громкого заявления Байдена у глав государств состоялся двухчасовой телефонный разговор.
- По поводу резких заявлений. Все мы знаем эти заявления - президент Байден мне позвонил, он объяснился, меня это устроило. И разговор был конструктивный. Мы говорили два часа с глазу на глаз. Не со всеми лидерами так долго говорим, - рассказал журналистам президент России.
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