Байден отказался отвечать на вопрос про "убийцу" Фото: скриншот с видео

Президент США Джозеф Байден не стал отвечать на вопрос о том, считает ли он убийцей Владимира Путина.

Напомним, в марте 2021 года Байден назвал президента России убийцей в интервью телеканалу ABC.

- Президент Путин сказал, что он удовлетворен ваши объяснениями по поводу слов об "убийце". Он удовлетворен, что вы можете сказать?

- Так зачем поднимается этот вопрос еще раз? - ответил президент США.

- Но вы с ним говорили, можете ли вы ему доверять?

- Дело не в доверии, а в собственных интересах и верификации.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве Путин рассказал, что после громкого заявления Байдена у глав государств состоялся двухчасовой телефонный разговор.

- По поводу резких заявлений. Все мы знаем эти заявления - президент Байден мне позвонил, он объяснился, меня это устроило. И разговор был конструктивный. Мы говорили два часа с глазу на глаз. Не со всеми лидерами так долго говорим, - рассказал журналистам президент России.

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