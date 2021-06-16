Байден объяснил, почему встреча с Путиным длилась два часа Фото: REUTERS

Американский президент Джозеф Байден объяснил, почему его сегодняшняя встреча с российским коллегой Владимиром Путины в Женеве длилась два часа. Саммит лидеров двух государств шел более трех часов, а друг с другом они говорили с глазу на глаз почти два часа.

- Причиной того, что данный саммит не продолжался дольше, было то, что, когда в последний раз лидеры двух государств проводили вместе больше, чем два часа, при этом вели прямой диалог через стол друг от друга, обсуждая различные вопросы в исключительных деталях? Я не помню такого. Первый раз главы двух государств проводят два часа с глазу на глаз. И после того, как закончили встречу один на один, то мы пригласили наших высоких чиновников, - объяснил Джозеф Байден.

Президент Соединенных Штатов отметил, что лидерам двух стран в этом раз не потребовалось больше времени: Байден с Путиным на переговорах успели обсудить очень много вопросов.

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