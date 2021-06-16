Байден: последствия смерти Навального были бы катастрофическими для России Фото: REUTERS

Американский президент Джозеф Байден заявил, что последствия возможной смерти российского блогера Алексея Навального в тюрьме были бы катастрофическими для России на мировой арене. Об этом президент США сообщил в среду, 16 июня, во время пресс-конференции по итогам саммита с российским коллегой в Женеве.

- Я ясно дал понять президенту России Владимиру Путину, что считаю, что последствия такого сценария будут катастрофическими для России, - заявил Джозеф Байден.

Как писал сайт kp.ru, в ходе пресс-конференции по итогам саммита президент России Владимир Путин отметил, что Алексей Навальный знал, что он нарушает действующий на территории страны закон и, сознательно игнорируя требования российского законодательства, уехал в другую страну.

Напомним, сейчас Алексей Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области. Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима по делу компании «Ив Роше».

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