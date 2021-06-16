Путин объяснил 9-летней дочке журналистки важность переговоров с Байденом Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин ответил 9-летней дочке канадской журналистки на вопрос, почему так важны сегодняшние и дальнейшие переговоры с американским президентом Джозефом Байденом. Глава государства в ходе пресс-конференции по итогам саммита в среду, 16 июня, отметил, что лидеры стран встречаются, чтобы сделать этот мир надежным и безопасным.

- Очень здорово, что ваша девятилетняя дочь интересуется этими вопросами. Надо посмотреть вокруг себя и сказать: видишь, как прекрасен этот мир. Главы двух крупнейших ядерных держав встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех жителей Земли, - сказал Владимир Путин.

Президент России отметил, что на таких переговорах главы стран обсуждают вопросы, связанные с оружием, применение которого нужно ограничивать, с защитой окружающей среды, чтобы «реки и моря были чистыми» и «не было наводнений, засухи».

- Они будут говорить о вопросах здравоохранения, чтобы когда дети растут, они меньше болели, могли учиться и смотреть уверенно в будущее, - объяснил российский лидер.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин сегодня также отметил, что на России и США лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире.