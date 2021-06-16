Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика16 июня 2021 22:14

Байден обвинил американскую прессу в заведомо негативном отношении к переговорам с Путиным

Президент США отметил, что нужно быть реалистами, но смотреть в будущее оптимистично
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Байден обвинил американскую прессу в заведомо негативном отношении к переговорам с Путиным

Байден обвинил американскую прессу в заведомо негативном отношении к переговорам с Путиным

Фото: REUTERS

Американский президент Джозеф Байден считает, что у представителей американской прессы заведомо сложилось негативное отношение к его переговорам с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве. Об этом глава Соединенных Штатов заявил после саммита в среду, 16 июня.

- У вас всегда заранее негативное отношение, вы никогда не задаете мне позитивные вопросы, - сказал Джозеф Байден, обращаясь к американским журналистам, в ответ на вопрос о том, какие он может дать гарантии того, что Россия «изменит свое поведение» в ближайшее время.

Американский лидер подчеркнул, что необходимо быть реалистами, однако смотреть в будущее более оптимистично. Байден сказал также, что ему удалось добиться важных успехов в ходе своей поездки в Европу, которые должны повлиять на позицию российской стороны.

Как сообщал сайт kp.ru, по словам Джозефа Байдена после встречи с Владимиром Путиным, теперь у России и США есть четкая база для работы и выстраивания отношений.