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Политика16 июня 2021 22:18

Байден поругался с журналистами под конец пресс-конференции в Женеве

Американский лидер отметил, что понимает попытки корреспондентов задать ему негативные вопросы, но упрекнул в нежелании слушать
Анастасия РЫШКОВА
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Байден поругался с журналистами под конец пресс-конференции в Женеве.

Байден поругался с журналистами под конец пресс-конференции в Женеве.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден после конец пресс-конференции в Женеве 16 июня 2021 года поругался со своими журналистами.

«Вы не поняли, что произошло, вы не слушали меня», - сказал Байден журналистам в аэропорту Женевы перед вылетом в США.

Американский лидер отметил, что понимает попытки журналистов задать ему негативные вопросы.

"Чтобы сделать репортаж, вы должны быть негативными... Вы никогда не задаете позитивных вопросов", - сказал президент США.

"Ребята, я не хочу вас сводить с ума, потому что я знаю, что вы хотите негативных взглядов", - не останавливался Байден.

В конечном итоге он сказал, что не собирается делиться с прессой дальнейшими ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что первый саммит президентов России Владимира Путина и президента США Джо Байдена прошел в среду, 16 июня, в Женеве.