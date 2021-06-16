Байден произнес вступительное слово на пресс-конференции по суфлеру Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден произнёс вступительное слово на своей пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве по суфлеру. Об этом в среду, 16 июня, после саммита написал на своей странице в социальной сети Twitter журналист издания Fox Коннелл МакШейн.

- Да, президент Байден использовал суфлер во время своего вступительного заявления во время пресс-конференции, - сообщил представитель американской прессы.

Журналист отметил, что суфлер работал на протяжении всей речи Джозефа Байдена и погас только тогда, когда американскому президенту начали задавать вопросы.

Как писал сайт kp.ru, во время пресс-конференции президент США также заявил, что, по его мнению, у представителей американской прессы заведомо сложилось негативное отношение к его переговорам с Владимиром Путиным.