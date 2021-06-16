Байден прокомментировал слова Путина о штурме Капитолия

Байден высмеял сравнение Путина ситуации с оппозицией в России и штурмом Капитолия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден назвал смешным сравнение отношение к оппозиции в России с действиями американских властей при протестах в США и штурме Капитолия.

"Это смешное сравнение", - сказал Байден на пресс-конференции.

После встречи с Байденом на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о преследовании в России оппозиционеров, отметил, что в США 6 января после захвата трампистами Капитолия, было арестовано не менее 400 человек.

Напомним, что в 6 января во время итоговой встречи Сената по результатам президентских выборов, на Капитолийском холме собрались сторонники Трампа, выступающие за пересмотр результатов голосования. Толпа людей прорвала охрану и вошла в Капитолий, вступив в противостояние с полицией и военными. Тогда погибли пять человек. Позднее в произошедшем обвинили Трампа, который незадолго до этого выступал перед своими сторонниками, и регулярно публиковал посты в социальных сетях, заявляя о подтасовке результатов голосования. Ему объявили импичмент в контролируемой демократами палате представителей, но сенат, где демократов лишь половина, Трампа оправдали за недостаточностью голосов.