Вирусолог Тимаков назвал, кому нужна повторная вакцинация от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-вакцинолог, инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач медицинского центра «Лидер медицина» Евгений Тимаков рассказал журналистам kp.ru, кому требуется повторная вакцинация.

- Чтобы получить точные ответы - когда, кому и при каких условиях требуется повторная вакцинация, нужно будет накопить и проанализовать определенные данные. В первую очередь - выяснить: в течение какого срока на самом деле сохраняется эффективная иммунная защита у привитых. Думаю, окончательно удастся прояснить наиболее важные моменты и утвердить инструкции по ревакцинации разными видами прививок в течение ближайших 2-3 лет. Хотя, до этого могут появиться предварительные рекомендации, - сказал специалист. Он также отметил, что в настоящее время нет государственных рекомендаций о повторной прививке.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что его титры после прививки стали падать и он еще раз поставил первый компонент вакцины "Спутник V". Градоначальник отметил, что впервые привился год назад.

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