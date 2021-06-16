Вирусолог Тимаков: перенесшим коронавирус нужно прививаться через полгода после болезни

Перенесшим коронавирус нужно прививаться через полгода после болезни. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-вакцинолог, инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач медицинского центра «Лидер медицина» Евгений Тимаков рассказал журналистам kp.ru, когда нужно прививаться перенесшим коронавирус пациентам. Он отметил, что на практике бесплатное тестирование на антитела кроме больших городов мало где доступно, а платные услуги, в особенности для больших семей, живущих в регионах, по нынешним временам могут быть слишком обременительны.

- Если человек переболел ковидом в легкой форме или без симптомов, то у него, как правило, не наблюдается полного каскада иммунных ответов, способных сформировать долгосрочную иммунную память. Поэтому сейчас уже признано: после таких форм болезни спустя полгода можно и нужно делать прививку. Если же заболевание было в среднетяжелой или тяжелой форме, то, скорее всего, иммунной защиты хватит минимум на 9-10 месяцев, - сказал специалист.

Он также отметил, что тем, кто сделал прививку в декабре прошлого года не стоит беспокоится. Повторить ее нужно будет по истечении 12 месяцев.

- Скорее всего, вопрос о ревакцинации для них встанет к концу этого - началу следующего года. Это предварительный вывод, который можно сделать на сегодня.

При этом врач отметил, что чувствовать себя защищенно могут те пациенты, кто испытал на себе хоть какую-то реакцию после нее.

- Хотя бы минимальное недомогание, повышение температуры, боли в мышцах, слабость. Это подтверждает, что организм боролся с антигенами (то есть компонентами прививки. - Ред.), и, соответственно, шла выработка иммунитета, - сказал Тимаков. Он посоветовал также сдать анализ для того, чтобы посмотреть выработались ли антитела. Вирусолог отметил, что у некоторой части привитых (до 10% при любых вакцинах. - Ред.) иммунная защита не формируется.