Депздрав Москвы ответил, как пройти повторную вакцинацию от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В московском Департаменте здравоохранения дали совет, как пройти повторную прививку от коронавируса спустя год после первого получения вакцины.

Официальных инструкций по ревакцинации на сегодня не существует, то при попытке повторно записаться на прививку через портал Госуслуг или другие электронные системы человек получает отрицательный ответ.

В Депздраве Москвы предложили следующее решение:

Первой что нужно сделать - это сделать анализ на антитела к S-белку коронавируса, и если результат будет отрицательный (полное отсутствие антител), отправиться с этим бланком в любой прививочный пунктов в городе. Отсутствие антител и будет основанием для повторной прививки от коронавируса.

Стоит отметить, что повторный укол допускается не ранее, чем через два месяца после предыдущей вакцинации.

По неофициальной информации, посетители социальных сетей посоветовали соотечественникам воспользоваться услугами прививочных центов, расположенных в торгово-развлекательных центрах.