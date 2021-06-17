Нуланд обсудит с НАТО и ЕС итоги саммита РФ - США в Брюсселе

Нуланд обсудит с НАТО и ЕС итоги саммита РФ - США 17-18 июня в Брюсселе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 17-18 июня посетит Брюссель для встречи с представителями НАТО и ЕС, на которой будут рассматриваться итоги саммита Россия - США в Женеве. Об этом сказано в распространенном сообщении Госдепартамента.

Кроме этого в бельгийской столице у Нуланд намечены консультации с замгенсекретаря НАТО Мирчей Джоанэ и генсеком внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино. Она также примет онлайн - участие в международной конференции по безопасности Globsec Bratislava Forum 2021 (Globsek 2021, "Глобсек-2021").

Виктория Нуланд входила в состав американской делегации во время переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Напомним, встреча двух лидеров прошла 16 июня в Женеве. Лидеры двух стран обсудили вопросы в области двухсторонних отношений, инструменты их налаживания, прав человека, стратегической стабильности и эпидемиологии.