Проценко посоветовал переболевшим ковид задуматься о прививке через 7-9 месяцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко посоветовал перенесшим коронавирус задуматься о прививке спустя 7-9 месяцев после болезни.

"Те наблюдения, которые имеют место быть сейчас, они у нас, эти данные, накапливаются, демонстрируют факт того, что уровень иммуноглобулинов G, уровень гуморального иммунитета, который мы сейчас можем на потоке померить, через 8-9 месяцев снижается", - сказал Проценко в прямом эфире Instagram с писателем Александром Цыпкиным.

Врач уточнил, что с декабря 2020 года в его клинику было госпитализировано более 23 тысяч пациентов, из них 0,6%, или 136 заболевших, ранее делали прививку от коронавируса.

Напомним, что 16 июня главный санитарный врач Москвы обязал провести обязательную вакцинацию среди сотрудниках предприятий, контактирующих с большим количеством людей, или работающих в таких местах.

Ранее врач-вакцинолог, главврач медицинского центра «Лидер медицина» Евгений Тимаков рассказал журналистам kp.ru, кому требуется повторная вакцинация.