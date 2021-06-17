Правительство одобрило предложение МИД о выходе России из Договора по открытому небу

Правительство одобрило предложение МИД о выходе России из ДОН. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство РФ распорядилось принять предложение МИД о выходе государства из группы стран - участников Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее распоряжение опубликовано в среду, 16 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение МИД России, согласованное с Минобороны, Минпромторгом, ФСБ и СВР России, о выходе Российской Федерации из группы государств - участников Договора по открытому небу, подписанного в г. Хельсинки 24 марта 1992 года", - сказано в документе.

Министерству иностранных дел РФ поручено о принятом решении оповестить Белоруссию и другие страны - участницы договора. Распоряжение начинает действовать со дня вступления в силу закона о денонсации Россией ДОН.

19 мая 2021 года соответствующий закон был единогласно принят Государственной думой. В последствии 2 июня Совет Федерации также единогласно принял предложение. Президент России Владимир Путин подписал закон 7 июня 2021 года.