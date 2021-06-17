Байден: Россия не хочет быть "Верхней Вольтой с ядерным оружием"

Президент считает, что РФ пытается остаться релевантной, находясь при этом в сложной ситуации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден на пресс-конференции с журналистами после саммита с российским лидером Владимиром Путиным сказал, что Россия пытается остаться релевантной в мире, находясь при этом в сложной ситуации.

"Россия в очень сложной ситуации. Их давит Китай. Они отчаянно пытаются остаться мировой державой", - сказал глава Белого дома в аэропорту Женевы.

"Они пытаются остаться релевантными. Они не хотят быть, как заявляли некоторые критики, "Верхней Вольтой с ядерным оружием", - подчеркнул Байден.

Напомним, что в среду, 16 июня, Байден в Женеве провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств обсудили вопросы стратегической стабильности, пути налаживания двухсторонних отношений, эпидемиологическую ситуацию и сотрудничество.

Ранее Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным. Позднее политики отмечали, что американский президент боится повторить ошибку Дональда Трампа, который при журналистах допустил вероятность дезинформации со стороны спецслужб США по вопросу кибератак.