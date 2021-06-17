Диетолог посоветовала не употреблять черешню с бобовыми. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, с какими продуктами лучше не употреблять черешню.

"Норма черешни в день — до 200 граммов для здорового взрослого человека, у которого отсутствуют такие диагнозы как гастрит острого типа или сахарный диабет. Если есть гастрит, но очень хочется съесть несколько ягод, не сочетайте их с кислыми или полукислыми продуктами: малиной, вишней, виноградом, сливой, яблоками и, тем более, цитрусовыми", — сказала Татьяна Бочарова РИА Новости.

По ее словам, сочетание с черешней нельзя бобовые. Ягоду на десерт не следует есть после супа с фасолью или гороховой каши, так как оба продукта, а в особенности в сочетании могут провоцировать вздутие живота, усиленное газообразование. Сочетание этих продуктов повышает вероятность проблем с кишечником.

Бочарова не рекомендует есть черешню сразу после еды. Будет лучше, если вы подождете хотя бы 30 минут — тогда она положительно скажется на пищеварении.

Ранее эксперт рассказал, как выбрать спелую и вкусную черешню.