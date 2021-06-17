Трам: отношения с Россией могли быть невероятными

При этом он утверждал, что прекрасно ладил с президентом России Владимиром Путиным. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что отношения США с РФ могли бы быть "потрясающими".

"У нас могли бы быть невероятные отношения с Россией", - сказал Трамп в интервью Fox News.

"Им нужна экономика, а нам нужны вещи, которые у них есть. У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов", - добавил Трамп.

Трамп также напомнил, что прекрасно ладил с президентом России Владимиром Путиным.

"Я с ним хорошо ладил, но никто не был жёстче с Россией, чем я", - сказал Трамп.

Он выразил недовольство встречей Джозефа Байдена и Владимира Путина, отметив, что после саммита в выигрыше осталась лишь Россия. Трамп также напомнил, что нынешняя администрация президента США так и не смогла принять меры для остановки строительства газопровода "Северный поток - 2".

Напомним, что США выступают против реализации проекта газопровода, так как рассчитывают поставлять в Европу свой сжиженный газ.