В Китае прошел успешный запуск корабля "Шэньчжоу-12". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" вышел на заданную орбиту, запуск признан успешным. На борту корабля три космонавта."Шэньчжоу-12" направляется к строящейся орбитальной станции КНР.

Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с пилотируемым кораблем "Шэньчжоу-12" стартовала в четверг, 17 июня, в 9.22 по местному времени (4.22 мск) с космодрома "Цзюцюань" в провинции Ганьсу.

"Примерно через 573 секунды после старта пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту. Трое космонавтов успешно отправлены в космос, состояние экипажа хорошее, запуск признан успешным", - говорится в сообщении Китайской программы пилотируемых полетов.

В состав экипажа "Шэньчжоу-12" вошли член экипажа миссий "Шэньчжоу-6" и "Шэньчжоу-10" Не Хайшэн, член экипажа миссии "Шэньчжоу-7" Лю Бомин и Тан Хунбо. Для последнего полет стал первым в карьере.

Ранее компания Илона Маска отправила к МКС корабль Crew Dragon-2. На борту находилось четыре космонавта. Экипаж будет находиться на МКС шесть месяцев.