Врач-дерматолог рассказал, что делать при солнечном ожоге

Загорать нужно в часы, когда солнце менее активно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников рассказал, что как правильно ухаживать за кожей, если вы получили солнечный ожог. Специалист отметил, что с появлением первых солнечных лучей люди стремятся поскорее получить загар, что порой оборачивается ожогами. Врач дал совет при первых признаках солнечного ожога. Он отметил, что следует незамедлительно уйти с солнца.

"Если нет такой возможности, необходимо накрыться одеждой, которая максимально защитит от ультрафиолета, в идеале это будет хлопковая одежда и желательно смочить ее в холодной воде", – рассказал Станислав Арканников в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, следующий шаг - холодный душ, который нужно принять при первой же возможности. Температура воды должна быть примерно 20 градусов. Она поможет снять раздражение, успокоит и остановит само развитие ожога на коже. Не следует включать воду сильно, чтобы еще больше не травмировать кожу, пояснил врач. Если боль от ожога не проходит, можно принять парацетамол либо ибупрофен", – отметил Станислав Арканников.

После душа необходимо увлажнить кожу специальным кремом с витамином E, экстрактом ромашки, соком алоэ и пантенолом.

Врач добавил, что когда пройдет покраснение, жжение и другие болезненные ощущения, к солнечным ваннам вернуться можно будет снова. Чтобы избежать нового ожога, нужно пользоваться специальными защитными кремами и стараться бывать на солнце только тогда, когда оно не очень активно: утром до 10-11 часов и вечером после 17.