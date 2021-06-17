Последние новости на утро 17 июня 2021: Зеленский обратился к Путину из-за Донбасса по-русски

Важные новости утра. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому президенту Владимиру Путину из-за Донбасса по-русски. По мнению лидера незалежной, на встрече с Путиным может быть только одна тема — конфликт на востоке Украины. Зеленский напомнил, что у Украины и России одна история и граждане обеих стран не хотят войны.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что США ничего не получили от саммита с Россией. Он считает, что отношения с РФ могли бы быть невероятными. Трамп напомнил, что в его президентство все было по другому. Он отметил, что прекрасно ладил с российским лидером Владимиром Путиным, но при этом был самым строгим с Россией из американских президентов.

Эксперты и политологи по просьбе Радио «Комсомольская Правда» оценили встречу лидеров России и США. Владимир Путин и Джо Байден почти два часа провели за закрытыми дверями. По итогам президенты дали пресс-конференции, где каждый из них представил своё видение. Многие западные СМИ отметили уверенность российского лидера, и поспешили заявить, что победу в переговорах одержала Россия. Однако российские политологи считают, что подобный взгляд на ситуацию не уместен. Разговор был направлен на снятие напряжения в отношениях двух стран, и возвращение послов - это хороший знак к намеченной цели.

Правительство РФ одобрило предложение МИД о выходе России из Договора по открытому небу. Распоряжение начинает действовать со дня вступления в силу закона о денонсации Россией ДОН. Министерству иностранных дел РФ поручено о принятом решении оповестить Белоруссию и другие страны - участницы договора.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко посоветовал переболевшим ковид задуматься о прививке через 7-9 месяцев. Врач отметил, что с декабря 2020 года в его клинику было госпитализировано более 23 тысяч пациентов, из них 0,6%, или 136 заболевших, ранее делали прививку от коронавируса.

Синоптик рассказал о наступлении аномальной жары. В Центральном Федеральном Округе температура в ближайшие дни поднимется на шесть-семь градусов выше нормы и продержится не менее пяти дней. Столбик термометра будет достигать 32 градусов.