В Раде заявили, что провокация в Донбассе может привести к масштабной войне с Россией

В Верховной Раде считают, что провокация в Донбассе может привести к масштабной войне с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин заявил, что провокация Украины в Донбассе может привести к вооруженному конфликту с Россией.

- Ответ российской стороны включал бы, скорее всего, масштабную военную операцию включительно с высадкой в районе Одессы и даже, возможно, ударом в направлении Киева. Это не исключено физически до конца лета-начала осени, потому что основные российские подразделения еще остались у наших границ, — сказал он.

Волошин добавил, что у России всегда хватит сил, чтобы одержать быструю победу над Украиной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Запад прекратит поддерживать Киев в конфликте с самопровозглашенными Луганской и Донецкой республиками, Незалежной придется создать "самую мощную армию" в Европе, чтобы "решать проблему самостоятельно".