Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в России Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Технический директор в сфере IT является самой высокооплачиваемой работой в России. Об этом гласят итоги исследования сервиса "Работа.ру".

- Самый высокий доход в России доступен техническому директору в сфере IT. В среднем такому специалисту российские работодатели предлагают 183 тыс. рублей в месяц. В среднем уровень заработной платы для технического директора начинается от 135 тыс. рублей и может достигать 327 тыс. рублей. В обязанности такого специалиста входит контроль процесса разработки проектов, оптимизация производственных процессов и сопровождение внедрения нового ПО, а также подготовка технических документов и общение с заказчиком, — цитирует текст исследования ТАСС.

Второе место заняли Go-разработчики со средней заработной платой в 165 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает должность генерального директора со средней зарплатой в 150 тысяч рублей.

Напомним, согласно опросу, 79% россиян назвали неоправданно высокими зарплаты чиновников. 38% респондентов считают неоправданно завышенными зарплаты топ-менеджеров, 29% - доходы риелторов, а 25% назвали финансистов. 22% участников исследования заявили, что юристы получают слишком много, а по 21% россиян назвали менеджеров по продажам и IT-специалистов.