Россия поднялась на пять строчек в рейтинге самых эффективных экономик мира Фото: Мария ЛЕНЦ

Международная бизнес-школа IMD в партнерстве с московской школой управления «Сколково» озвучила рейтинг конкурентоспособности ведущих экономик мира 2021 года.

По итогам исследования, которое проводится с 1989 года, Россия значительно улучшила свои позиции и поднялась на пять строчек вверх.

В 2021 году РФ занимает 45-ю строчку. Ближайшими соседями стали Греция (46-е место), Польша (47-е), а также Индия (43-е) и Чили (44-е). Лидером в 2021 году стала Швейцария, в то время как Сингапур переместился с первой строчки на пятую. Движение вниз показал и Гонконг, он потерял два места и остановился на седьмой строчке, пишет газета "Известия".

А вот КНР наоборот улучшила свои показатели и переместилась с 20 на 16 место. Среди экономик постсоветского пространства лучший результат показал Казахстан, совершивший скачок с 42-й на 35-ю позицию.

Всего исследователи оценивали государства по 333 различным критериям. Основными показателями стали состояние экономики (основных макроиндикаторов, занятости, цен), эффективности правительства (налоговой политики, государственных финансов, регулирования бизнеса), деловой среды (продуктивности предпринимателей, рынка труда, менеджмента) и развитию инфраструктуры (транспортной, технологической, образовательной).

Россия обусловила улучшение показателей за счет развития финансового сектора, здравоохранения, роста технологического экспорта. А вот слабыми сторонами нашей страны стали эффективность экономики, деловая среда и качество институтов управления.

В 2022 году в России увеличат сумму прожиточного минимума, но добавят всего 297 рублей. В итоге сумма будет равна 11 950 рублей. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, объяснил, на основе чего рассчитывается сумма и почему показатель давно устарел, сообщает ОТР