Счетная палата сообщила о росте цен на жилье из-за господдержки ипотеки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Меры господдержки строительной отрасли в России в период пандемии коронавирусной инфекции вызвали рост цен на жилье. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

- Масштабная господдержка рынка ипотечного кредитования стимулировала рост спроса на жилье, что при недостаточном предложении в ряде регионов привело к росту цен. По итогам 2020 года цены на жилье на первичном рынке поднялись на 12% по отношению к 2019 году, — гласит текст отчета.

Как отмечается Счетная палата, меры господдержки предотвратили массовое банкротство застройщиков. Объем выдачи ипотеки в России установил рекорд за всю историю — было выдано 1,7 миллиона кредитов на 4,3 триллиона рублей.

В начале мая российская Федеральная антимонопольная служба обратилась к застройщикам с просьбой обосновать рост цен на жилье в стране за последние несколько лет. ФАС также потребовала представить данные о структуре стоимости одного квадратного метра жилья в процентном соотношении и экономическое и технологическое обоснование установления различной стоимость объектов недвижимости, которые находятся на территории одного района.