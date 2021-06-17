Банки предупредили россиян о росте процентных ставок по кредитам Фото: Алексей ФОКИН

Россиян предупредили о росте процентных ставок по кредитам. Повышение будет в диапазоне 0,3 -1 .п.п, такой прогноз дали в крупнейших банках страны.

Увеличение будет спровоцировано повышением базовой ставки до 5,5% и коснется не только потребительских кредитов и кредитных карт, но и ипотечных займов.

В итоге к концу 2021 года темпы выдачи снизятся на 12–15%.

Этот же фактор обусловит улучшение условий по сберегательным вкладам. По ним процентная ставка тоже вырастет. В банках планируют провести корректировку в самое ближайшее время и добавить от 0,25 до 0,75% к имеющимся ставкам.

- В целом в более отдаленной перспективе динамика банковских ставок будет зависеть от траектории ключевого показателя, который будет определяться ситуацией в экономике. К концу года базовая ставка может подняться до 6–6,25%, чего должно быть достаточно для контроля над инфляцией. Тогда проценты по депозитам могут повыситься на 1–1,5 п.п. от текущего уровня, кредитам — на 1 п.п., - комментирует «Известия» аналитик «Финама» Игорь Додонов.

ЦБ повысил ключевую ставку до 5,5% годовых 11 июня. Предыдущее повышение было 23 апреля, тогда ставка увеличилась с 4,5% до 5,0%.

Рост обусловлен инфляционными рисками. Экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели, сообщает Пятый канал.