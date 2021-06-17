На Украине показали видео с уничтожением российского танка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Украине представили концепта ударного стелс-беспилотника ACE ONE. Об этом сообщило издание Defense Express.

В опубликованном ролике БПЛА уничтожает другой беспилотник, похожий на российский "Орион", после чего поражает танк Т-90.

Согласно замыслам разработчиков, ACE ONE сможет нести и использовать высокоточное управляемое вооружение против наземных и воздушных целей. Боевой дрон должен переносить оружие весом до тонны.

Отмечается, что над проектом работают 25 украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли.

В начале июня на одном из полигонов боевой подготовки недалеко от границы с Крымом инженерно-саперные подразделения из состава объединенных сил ВС Украины провели учения по обустройству минно-взрывных заграждений. Бойцы прорабатывали действия по установке противотанкового минного поля и его маскировке.