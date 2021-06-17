Гонконг включил "Спутник V" в список признанных вакцин

Власти Гонконга включили "Спутник V" в список признанных вакцин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Гонконга включили российский "Спутник V" в список признанных вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в генконсульстве России в Гонконге.

- Таким образом, для резидентов города, полностью вакцинированных российским препаратом "Спутник V" (т. е. при условии, что прошло 14 дней после инъекции ее второго компонента), обязательный карантин будет сокращен по прибытии из России с 21 дня до 14 дней карантина и семи дней самонаблюдения, — цитирует сообщение генконсульства ТАСС.

При посадке на самолет в Гонконг необходимо иметь сертификат вакцинации, отрицательный тест на коронавирус, сданный не ранее чем за 72 часа до вылета и бронь в одной из "карантинных" гостиниц, рекомендованных властями.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) провело инспекцию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», представив по ее результатам "позитивный отзыв". Как отметили в РФПИ, Евросоюз не собирается переносить сроки сертификации "Спутника V", а вся информация об этом является спекуляцией.