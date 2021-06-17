Росавиация предложила авиакомпаниям и аэропортам поощрять вакцинировавшихся пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росавиация попросила бизнес поддержать вакцинацию пассажиров. Это следует из направленных руководителям авиапредприятий сразу двух телеграмм Росавиации.

В первой телеграмме от имени заместителя начальника управления Центрального МТУ Росавиации Сергея Дмитриева просят поддержать привитых пассажиров скидками и бонусами.

А глава Росавиации Александр Нерадько отметил в своей телеграмме, что самое важное в вопросе - разъяснение целесообразности и безопасности прививок.

Некоторые аэропорты и авиакомпании уже готовы присоединиться к кампании, а эксперты уверены, что авиаотрасль заинтересована в вакцинации населения.

В начале мая председатель Общероссийского объединения пассажиров (ОПП) Илья Зотов обратился с аналогичным предложением к главе Минтранса Виталию Савельеву с предложением рекомендовать крупнейшим транспортным компаниям поощрять пассажиров за вакцинацию. В ведомстве предложение учли и направили на рассмотрение в РЖД, «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair, «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв», «Ситимобил», «Делимобиль» и BelkaCar. Но пока о реакции бизнеса не известно.

Опрошенные «Известиями» аэропорты готовы включиться в информационную кампанию и транслировать через свои средства коммуникации информацию о вакцинации.

- Авиационная отрасль заинтересована в вакцинации, с ее результатами связаны возможности восстановления международного трафика и вероятность повторения ограничительных мер, - отметила аналитик «Национального рейтингового агентства» (НРА) Алла Юрова.

16 июня Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. Это коснется работников торговли, сферы услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры, сообщает Пятый канал.