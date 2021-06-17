Белый дом отказал главе офиса Зеленского в разговоре с советником Байдена

Главе офиса Владимира Зеленского отказали в разговоре с советником Джо Байдена Фото: REUTERS

Белый дом отказался связать главу офиса президента Украины Андрея Ермака с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом пишет издание ZN.UA со ссылкой на источники.

По информации портала, Ермак пытался пообщаться с Салливаном в понедельник, 14 июня. Однако в американском офисе предложили связать Ермака со старшим директором по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Амандой Слоат.

В итоге Ермак отказался от разговора и поручил перевести звонок на одного из своих заместителей. По словам источников, это неприятно удивило американскую сторону.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году. Он отметил, что "за хорошими декларациями должны идти хорошие действия", и предоставление Украине ПДЧ одно из таких действий.