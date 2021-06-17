Московские ректоры предложили пускать на очные занятия только привитых студентов

Ректоры Москвы предложили пускать на очные занятия только привитых студентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области предложил пускать на занятие в столичных вузах только привитых от коронавируса студентов.

- Предлагается <...> с 1 сентября 2021 года организовывать учебные занятия в гибридном формате, предполагающем, что допускаться в корпуса университета и заниматься в режиме офлайн смогут только обучающиеся, которые имеют сертификаты о вакцинировании, справки о наличии антител, выработанных в результате болезни, или справки о противопоказаниях к прививке от коронавируса по медицинским показаниям. Остальные обучающиеся должны будут заниматься в удаленном режиме, — цитирует текст рекомендации ТАСС.

Совет подчеркнул, что вузы достаточно отработали технологии работы в удаленном формате и могут поддерживать высокий уровень качества обучения. Также предложено привлекать медицинских экспертов, которые будут объяснять студентам и работникам вузов необходимость вакцинации.

Напомним, шесть регионов России приняли решение ужесточить ограничения на фоне активного распространения коронавирусной инфекции. Новые меры на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации ввели в Московской, Мурманской и Вологодской областях, в Хабаровском крае, а также республиках Бурятия и Марий Эл.