Войска на востоке России получат «Вербы» и «Тайфуны ПВО». Фото: пресс-служба ЮВАО

Войска на востоке страны одними из первых примут на вооружение переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК 9К333) «Верба» в комбинации со специально разработанными для защиты бойцов бронеавтомобилями «Тайфун-ПВО».

Вооружение позволит создать общую систему противовоздушной обороны, способную поразить любые цели: от крылатых ракет до самолетов и беспилотников.

Обычными «Вербами» уже перевооружают сухопутные войска и соединения ВДВ. А вот в комплекте с «Тайфунами» поставки еще не ведутся. Впервые броневики продемонстрировали в Москве на параде Победы в 2021 году. На конец года запланировано завершение испытаний и, если они пройдут хорошо, то первые поставки.

Включение бойцов на бронемашине с «Вербами» позволяет создать единый контур противовоздушной обороны Сухопутных войск. Новые ПЗРК позволяют перехватывать цели, которые прошли через зоны действия систем ПВО большей дальности С-300В4, «Бук» и «Тор».

- Это особенно важно из-за развития средств воздушного нападения — малоразмерных беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов, - отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Виктор Мураховский.

Сейчас стрелки-зенитчики с ПЗРК передвигаются на обычных бронетранспортерах или грузовиках. Новая машина позволит не только перевозить военных, но и сможет получать целеуказание от других радаров и комплексов армейской ПВО.

Машина спроектирована на базе десантируемой бронемашины «Тайфун-ВДВ». Имеет двигатель мощность 350 л.с. что позволяет разогнать машину весом более 14 т. до 105 км/ч. Все четыре колеса ведущие, они способны выдержать подрыв 4 кг тротила. А днище бронеавтомобиля выдерживает взрыв до 6 кг.

От бронебойно-зажигательных пуль легкого стрелкового оружия с любого направления «Тайфун ПВО» защищает броня.