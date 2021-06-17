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Здоровье17 июня 2021 9:34

Главврач Коммунарки опроверг слухи о бесплодии после вакцинации от коронавируса

Препараты от COVID-19 разработаны на основе технологий, которые применялись ранее, пояснил Денис Проценко
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Денис Проценко опроверг слухи о бесплодии после вакцинации от коронавируса

Денис Проценко опроверг слухи о бесплодии после вакцинации от коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг слухи о бесплодии после вакцинации от коронавирусной инфекции.

Специалист назвал подобную информацию "вбросом" и отметил, что препараты от COVID-19 разработаны на основе технологий, которые применялись ранее.

- Мы привиты от полиомиелита, но при этом человечество не исчезло от бесплодия <…> Нам, медикам, нужны какие-то аргументы, чтобы говорить хорошо или плохо. И говорить о бесплодии после прививки на самом деле на данный момент — спекуляция, потому что нет никаких данных, которые подтверждали бы этот факт, — сказал Проценко.

Ранее Денис Проценко рассказал, что начиная с декабря 2020 года в его больницу с повторным коронавирусом поступили 23 тысячи пациентов. Он отметил, что 0,6%, или 136 заболевших ранее получили один или оба компонента вакцины от коронавируса. Он посоветовал переболевшим инфекцией сделать вакцину через 7-8 месяцев.