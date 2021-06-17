Сбой произошел в работе сайтов крупных американских авиакомпаний

Произошел сбой в работе сайтов крупных американских авиакомпаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В работе сайтов компаний American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines и Delta Air Lines произошел сбой. Об этом сообщил сайт Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов.

Сбои произошли примерно в 7:52 по московскому времени. Наибольшее число жалоб поступило на сайт Southwest Airlines — более тысячи. На сбои в работе сайтов American Airlines, United Airlines и Delta Air Lines пожаловались по 300-400 человек.

Большинство пользователей пожаловались на работу сайтов (60-80%), 20% - на задержку вылетов. Еще около 10% испытали проблемы с онлайн-регистрацией на рейс.

Ранее российские пользователи зафиксировали сбой в работе портала Mail.Ru. По данным портала Downdetector, 60 процентов пользователей сообщивших о сбое отметили неполадки в работе электронной почты. Еще 24 процента пожаловались на проблемы с работой поисковика, около 8 процентов не могут зайти на страницу.