Российский производитель рыбных консервов сообщил о массовой подделке сайры

Крупный производитель рыбных консервов сообщил о массовой подделке сайры Фото: Александр ГЛУЗ

Приморская компания "Доброфлот" сообщила о массовой подделке консервов с сайрой. Управляющий группы Александр Ефремов заявил, что компания основным промышленным производителем и сама добывает сайру.

- Кроме нас, ее никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная, — цитирует Ефремова РБК.

Он добавил, что объем фальсификата на полках может достигать 54%. Это примерно 1,4 миллиона банок в месяц.

Ранее Роскачество проверило консервы на качество и безопасность, но и на фальсификат. Результаты исследования показали, что все закупленные консервы безопасны и большинство из них – качественные. Значит, продукция всех тестируемых марок производилась с соблюдением технологических режимов и стерильности на производстве. Однако два производителя положили в банки вместо нерки и кижуча, которую указали на этикетке, горбушу.