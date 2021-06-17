Первый случай заражения «зеленой плесенью» у переболевшего COVID-19 выявлен в Индии Фото: REUTERS

В Индии у пациента, переболевшего коронавирусом, обнаружили «зеленую плесень –заболевание, вызываемое плесневым грибом аспергиллом.

Как полагают врачи, это первый подобный случай, зарегистрированный в стране. «Зеленая плесень» была выявлена у 34-летнего пациента, перенесшего COVID-19 в тяжелой форме: 90% его легких были поражены вирусом, передает Hindustan Times.

После того, как мужчина вылечился от коронавируса, у него поднялась температура и начались кровотечения из носа. Изначально медики подумали, что он заразился мукормикозом («черной плесенью»), однако во время обследования у него выявили аспергиллез. Сейчас пациент лечится в больнице Мумбаи.

Как писал сайт kp.ru, в начале мая 2021 года в Индии, где жертв пандемии коронавируса не успевают кремировать прямо на улицах, выявили мукормикоз или «черную плесень». Болезнь поражает носоглотку, легкие и глаза. Причем в основном заболевают люди, только что перенесшие COVID-19.

За последние недели число заболевших мукормикозом в Индии выросло на 150%.

Ранее в стране скончался первый заразившийся «желтой плесенью».