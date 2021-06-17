Депутат Госдумы заявил об эффективности замедления Twitter

В Государственной думе заявили об эффективности замедления Twitter Фото: REUTERS

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что замедление работы Twitter оказалось эффективным.

- Twitter с 2017 года накопил, несмотря на регулярные предупреждения Роскомнадзора, более 3 тысяч ссылок на деструктивный контент, не удалял: речь идёт о детской порнографии, об экстремистском контенте. И на штрафы компания не реагировала. Замедление трафика стало эффективной процедурой, которая воздействовала на экономические интересы компании, а не на пользователей, и сейчас удалено уже около 2 тысяч, — сказал он.

Напомним, 10 марта 2021 года Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на всех мобильных и на половине стационарных устройств. Такое решение приняли из-за того, что соцсеть не удаляет противоправный контент. В сообщении ведомства также говорилось, что Twitter может быть заблокирован, пока не социальная сеть не удалит "призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств".