Кремль: США понимают, что альтернативы минским соглашениям нет

Песков заявил, США имеют понимание о безальтернативности минских соглашений Фото: REUTERS

Соединенные Штаты имеют понимание о безальтернативности минских соглашений для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Как ни странно, по урегулированию ситуации на Украине у США есть понимание, что альтернативы минским соглашениям нет", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Песков отметил, что считает данный факт одним из плюсов прошедшего в Женеве саммита Владимира Путина и Джо Байдена.

Напомним, ранее МИД РФ обвинил Киев в саботаже минских соглашений. Кроме того, Кремль заявлял, что власти Украины настроены на подмену минских соглашений на «что-то другое» и практически не скрывают этого.

Как писал сайт kp.ru, перед переговорами американский и российский лидер поприветствовали друг друга рукопожатием, после чего сделали совместный снимок. Позже президент России поблагодарил американского коллегу за предложение провести встречу. Байден в свою очередь назвал переговоры лицом к лицу с Путиным полезными.