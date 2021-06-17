Дмитрий Песков заявил, что саммит РФ - США прошел "скорее со знаком плюс" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что саммит России и Соединенных Штатов прошел "скорее со знаком плюс".

Он напомнил, что Москва с самого начала предостерегала от завышенных ожиданий от саммита.

- Но сейчас можем сказать, в первую очередь, основываясь на оценке самого президента, что прошел он скорее со знаком плюс, — сказал пресс-секретарь российского лидера в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Напомним, что в среду, 16 июня, Владимир Путин в Женеве провел переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом. Главы государств обсудили вопросы стратегической стабильности, пути налаживания двухсторонних отношений, эпидемиологическую ситуацию и сотрудничество. Джозеф Байден считает, что у представителей американской прессы заведомо сложилось негативное отношение к его переговорам с российским коллегой.