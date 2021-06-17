Песков заявил о расхождении позиций Путина и Байдена по Белоруссии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президенты России и Соединенных Штатов на саммите в Женеве разошлись в позициях относительно Белоруссии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» представитель Кремля отметил, что Россия и США ни в коем случае не относят Белоруссию к числу приоритетной повестки дня.

Напомним, 16 июня 2021 состоялось главное политическое событие года – Владимир Путин лично встретился с Джо Байденом и обсудил будущее мира. После саммита двух президентов глава России пообщался с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, перед переговорами американский и российский лидер поприветствовали друг друга рукопожатием, после чего сделали совместный снимок. Позже президент России поблагодарил американского коллегу за предложение провести встречу. Байден в свою очередь назвал переговоры лицом к лицу с Путиным полезными.