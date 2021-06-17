Песков: Путин и Байден не обсуждали участие США в нормандском формате

Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Байден не обсуждали участие США в нормандском формате Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден не обсуждали участие США в нормандском формате.

- Нет, это не обсуждалось. Как ни странно, понимание того, что по Украине, по Донбассу единственным возможным средством урегулирования является имплементация минских договоренностей - такое понимание было подтверждено [американской стороной], что единственное, что можно сделать, это реализовать минские договоренности, альтернативы у нас нет, — сказал Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Напомним, что в среду, 16 июня, Владимир Путин в Женеве провел переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом. Главы государств обсудили вопросы стратегической стабильности, пути налаживания двухсторонних отношений, эпидемиологическую ситуацию и сотрудничество.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что саммит России и Соединенных Штатов прошел "скорее со знаком плюс".Он напомнил, что Москва с самого начала предостерегала от завышенных ожиданий от саммита.