Песков заявил, что Байден не предлагал Путину обмен Навального Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент США Джо Байден не предлагал российскому лидеру Владимиру Путину обмен блогера Алексея Навального, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как рассказал представитель Кремля в эфире радиостанции «Эхо Москвы», на саммите в Женеве лидеры затронули обмен заключенными, однако сверки списков не проводилось. По словам Пескова, эта тема будет дальше прорабатываться в «полной тишине», поскольку она «не любит публичности».

Представитель Кремля отметил, что фамилии некоторых заключенных уже известны, однако расширенный список нужно рассматривать на «рабочем уровне». По этому вопросу России и США предстоит «весьма и весьма непростая работа», заключил Песков.

Как писал сайт kp.ru, Путин и Байден в ходе переговоров в Женеве обсудили обмен заключенным. По словам российского, в данном вопросе могут быть найдены компромиссы.