Песков: никаких соглашений РФ и США по кибербезопасности не планировалось

Дмитрий Песков сообщил, что никаких соглашений РФ и США по кибербезопасности не планировалось Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никаких соглашений России и США по кибербезопасности не планировалось. Однако стороны констатировали понимание, что эту тему нужно обсуждать.

- Соглашения не достигнуты, да и не могли быть достигнуты соглашения, никто таких задач не ставил. По кибербезопасности констатировано понимание, что нужно говорить. Это чрезвычайно важно, — сообщил Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Вскоре запустится механизм экспертного диалога по вопросам кибербезопасности, где, "собственно, предметно и атаки, и в целом уровень угрозы, и все именования критической инфраструктуры и так далее будет уже в предметном плане обсуждаться", рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, что в среду, 16 июня, Владимир Путин в Женеве провел переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом. Главы государств обсудили вопросы стратегической стабильности, пути налаживания двухсторонних отношений, эпидемиологическую ситуацию и сотрудничество.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден не обсуждали участие США в нормандском формате.