Кремль: Вопрос о следующей встрече Путина с Байденом не обсуждался

В Кремле сообщили, что вопрос о следующей встрече Путина с Байденом не обсуждался Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на саммите с Джо Байденом не обсуждал вопрос следующей встречи двух лидеров.

"Вопрос о следующей встрече Путина и Байдена не обсуждался, наметок пока нет", - сказал Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Представитель Кремля напомнил, что при необходимости Путин и Байден смогут легко переговорить по телефону. Личные же встречи необходимы, чтобы решить накопившиеся "тупиковые вопросы", отметил он.

Напомним, 16 июня 2021 состоялось главное политическое событие года – Владимир Путин лично встретился с Джо Байденом и обсудил будущее мира. После саммита двух президентов глава России пообщался с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, перед переговорами американский и российский лидер поприветствовали друг друга рукопожатием, после чего сделали совместный снимок. Позже президент России поблагодарил американского коллегу за предложение провести встречу. Байден в свою очередь назвал переговоры лицом к лицу с Путиным полезными.