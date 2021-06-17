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Политика17 июня 2021 11:04

Песков поддержал решение ряда регионов по обязательной вакцинации

Официальный представитель Кремля отметил, что это его личная точка зрения
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Дмитрий Песков поддержал решение ряда регионов по обязательной вакцинации

Дмитрий Песков поддержал решение ряда регионов по обязательной вакцинации

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал решение ряда регионов РФ по обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.

- С учетом ситуации, абсолютно в правильном (направлении движение). Это моя личная точка зрения, — сказал Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Так он ответил на вопрос журналистов, является обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции отдельных категорий работников в ряде регионов России движением в правильном направлении.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что, согласно постановлению Роспотребнадзора, вакцинации подлежат более дух миллионов работников в Москве.По ее словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе продолжает ухудшаться. Как она сообщила, больничные койки для пациентов с COVID-19 могут закончиться в городе через две-три недели.